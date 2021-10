Scuola: domani in Quirinale premiati i più bravi studenti d'Italia, 50 alfieri del lavoro 2020-2021

25 ottobre 2021 a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Non solo l'eccellenza dell'industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l'impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica: ogni anno insieme ai venticinque neo Cavalieri del Lavoro vengono premiati al Quirinale anche i migliori studenti d'Italia: sono gli Alfieri del Lavoro. Istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Premio Alfieri del Lavoro è destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Quest'anno la cerimonia vedrà la premiazione di 50 Alfieri del Lavoro: i 25 selezionati per il 2021 e i 25 selezionati nel 2020. Lo scorso anno la cerimonia è stata infatti rinviata per le ragioni legate all'emergenza sanitaria.

Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell'impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del Lavoro va l'attestato d'onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. Nato nel 1961, in coincidenza del centenario dell'Unità d'Italia, il Premio Alfieri del Lavoro compie quest'anno il suo 60esimo anniversario. Dal 1961 al 2021 sono stati designati 1.533 Alfieri del Lavoro.