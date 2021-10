25 ottobre 2021 a

Roma, 25 ott (Adnkronos) - "Sul #DDLZan, dico la stessa cosa da mesi. Se il disegno di legge, in #Senato, rischia di non avere i voti, i voti che servono vanno trovati con un accordo che non snaturi la legge. Lo ripeto oggi, perché per strada si sono persi alcuni mesi". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, senatore del Pd.