Manovra: Dadone, 'Fondo Giovani arrivi a 50 mln'

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Il mio ministero ha chiesto che il fondo possa fornire supporto all'affitto, all'acquisto della prima casa. Il fondo è di 35 milioni e la richiesta è che l'implementazione arrivi a 50 milioni. Ma sono cifre che sono ancora in discussione per offrire una risposta rapida alle svariate richieste dei territori". Lo ha detto la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, partecipando all'evento 'Young is future' a Milano, organizzato da Regione Lombardia, parlando del fondo per le politiche giovanili.

"Con i fondi del Pnrr riusciremo a compensare una carenza in termini di occupazione da parte dei giovani e anche delle donne, abbiamo inserito una norma specifica per chiedere che vengano assunti il 30% di ragazzi e ragazze per le aziende che si occuperanno della scesa a terra delle progettualità. Il mio ministero ha chiesto che il fondo possa fornire ad esempio supporto all'affitto, all'acquisto della prima casa", ha sottolineato.