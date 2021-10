Maltempo: sindaco Catania, 'scuole tutte chiuse anche domani'

25 ottobre 2021 a

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "Il perdurare delle cattive condizioni metereologiche e l'estensione dell'allerta rossa alla giornata di domani, mi inducono a reiterare l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale". Lo ha annunciato il sindaco di Catania Salvo Pogliese. "Le piogge ingenti, che stanno aumentando d'intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell'hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento - dice -Rinnovo l'invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità".

"Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini - aggiunge Pogliese - A questo post, al quale vi prego di dare massima diffusione per consentire a ciascuno di organizzarsi al meglio, seguirà, come sempre, un'ordinanza specifica e dettagliata".