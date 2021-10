L'edizione 2021 della WIDC si è tenuta con successo a Yantai, nella provincia dello Shandong

25 ottobre 2021 a

YANTAI, Cina, 23 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- L'edizione 2021 della World Industrial Design Conference (WIDC) si è tenuta con successo a Yantai, nella provincia dello Shandong, dal 22 al 24 ottobre. L'evento, sponsorizzato congiuntamente dal Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione e dal Governo popolare della provincia dello Shandong, è stato organizzato dal Dipartimento dell'industria e delle tecnologie dell'informazione della provincia dello Shandong, dall'Associazione cinese per il design industriale e dal Governo popolare municipale di Yantai, con il sostegno di UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e di GDIO (Global Design Industry Organization). La WIDC è il maggiore evento globale di alto livello dedicato al design industriale e l'unico evento del settore sponsorizzato dal Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione della Repubblica popolare cinese.

Secondo il Comitato organizzatore della WIDC, l'edizione 2021 della conferenza, intitolata "Il design guida l'era dell'intelligenza digitale", ha riunito rappresentanti di agenzie governative, organizzazioni di settore, esperti e studiosi, imprenditori, designer e altri innovatori provenienti da oltre 40 Paesi e regioni. Questo grazie alla combinazione di soluzioni online e offline, che ha consentito la condivisione di informazioni e conoscenze, discussioni, scambi e collaborazioni incentrati sull'innovazione e sullo sviluppo del design industriale nell'era dell'intelligenza digitale.

Sono stati presentati innovativi progetti di design di oltre 100 aziende manifatturiere, istituti di progettazione, università e altri istituti di tutto il mondo, con una panoramica esaustiva su nuove idee, progetti e settori del design industriale di eccellenza nazionale ed estero. L'evento ha affrontato temi quali design e industria, design e intelligenza, design e istruzione, design e pensiero innovativo, design e sostenibilità, design e cultura, design e sport, tra gli altri. Sono state organizzate quattro aree espositive: International Design, University Design, Enterprise Design e Shandong Design, con oltre 1.000 progetti innovativi nel campo del design di quasi 200 aziende di fama mondiale.

Yantai, uno dei tre nuclei della zona sperimentale per il passaggio da vecchi a nuovi motori economici nella provincia dello Shandong, ha puntato a coniugare il design industriale con un migliore sviluppo industriale e uno sviluppo urbano esteticamente più accattivante. È stata proposta la creazione di una Città del design, oltre alla pianificazione e realizzazione di un Parco del design. Il design industriale sta rapidamente diventando la nuova attrattiva della città di Yantai. In futuro, Yantai mira a diventare gradualmente un punto di riferimento per il design industriale di eccellenza e un centro per l'innovazione a cui guarderanno i designer di tutto il mondo, progettando e costruendo nel segno di un'ecologia dell'innovazione, umana e ambientale globale di altissimo livello.

