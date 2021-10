John Cena annuncia il "Time is Now" per visitare Abu Dhabi

25 ottobre 2021 a

L'attore è protagonista di un nuovo film turistico per la capitale degli EAU

ABU DHABI, EAU, 24 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- John Cena ha avviato una collaborazione con il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) per la sua nuova campagna turistica, incoraggiando i viaggiatori a prenotare subito un viaggio nella capitale.

Dopo l'anteprima del video lanciata la scorsa settimana, il film integrale uscito oggi vede Cena abbandonare i suoi piani di viaggio dopo aver letto di Abu Dhabi durante il suo volo, sottolineando con precisione il motivo per cui ora è proprio il momento giusto per visitarla. Letteralmente immergendosi in tutto ciò che questa destinazione ha da offrire, Cena si lancia da un aereo con il paracadute e atterra sul tetto dell'iconico Louvre Abu Dhabi. Il video mostra la panoramica a volo di uccello del viaggio di Cena attraverso i bellissimi paesaggi di Abu Dhabi, le attrazioni di livello mondiale e i suoi leggendari e scenici intrattenimenti.

Paradiso del sole tutto l'anno e luogo perfetto per il sole invernale, Abu Dhabi offre tutto un mondo in un unico luogo, ideale per i viaggiatori che desiderano incanalare la loro voglia di viaggiare e creare nuovi ricordi. Dalle escursioni di dune bashing nel deserto, al relax sulle sue spiagge incontaminate, alla possibilità di godersi la sua vivace scena culturale e di arte contemporanea, fino all'esplorazione di una serie di attrazioni per famiglie e parchi tematici: un mondo di possibilità da scoprire attende chi si reca ad Abu Dhabi.

Il video è stato pubblicato in seguito all'annuncio che Abu Dhabi dà il benvenuto a tutti i viaggiatori internazionali vaccinati e a coloro che tornano dai Paesi della Green List negli Emirati, senza necessità di quarantena.

Per visualizzare il filmato completo, segui i link seguenti:

Un esempio di ciò che ci sarà prossimamente ad Abu Dhabi:

Con un calendario ricco di coinvolgenti esperienze, eventi, concerti e spettacoli, ad Abu Dhabi c'è qualcosa per tutti. Un intero mondo da scoprire attende coloro che esplorano il calendario, l'Abu Dhabi Calendar, con alcuni punti chiave, tra cui:

Informazioni sul Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi:

Il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) guida la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi, alimenta il progresso economico e contribuisce a realizzare le più vaste ambizioni globali di Abu Dhabi. Lavorando in collaborazione con le organizzazioni, che definiscono la posizione degli Emirati come leader tra le destinazioni internazionali, DCT Abu Dhabi si impegna a unire l'ecosistema intorno a una visione condivisa del potenziale degli Emirati, a coordinare impegno e investimenti, a fornire soluzioni innovative e a utilizzare i migliori strumenti, politiche e sistemi per sostenere il settore della cultura e del turismo.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dal popolo, dal patrimonio storico e dal paesaggio degli Emirati. Lavoriamo per far sì che Abu Dhabi sia percepita come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze senza pari, rappresentate dalle sue vive tradizioni di ospitalità, iniziative pionieristiche e pensiero creativo.

