Calcio: Juventus, escluse lesioni per Bernardeschi e Kean

Torino, 25 ott. (Adnkronos) - La Juventus si è ritrovata questa mattina, dopo il pareggio di San Siro con l'Inter per preparare la sfida con il Sassuolo, che arriva all'Allianz Stadium mercoledì. Lavoro di scarico per i protagonisti di ieri, per il resto del gruppo invece seduta tecnica con esercitazioni per reparto in fase di possesso palla, situazioni di ripartenza veloce e partitella finale.

Per quanto riguarda le condizioni di Federico Bernardeschi, la Juve fa sapere che "nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose". Poi per Kean il club spiega che "a seguito dell'affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell'allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari. Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno".