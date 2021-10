BPER Banca e Storielibere.fm presentano la nuova serie del podcast “Les Diaboliques”

25 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ogni mese, a partire dal 25 ottobre, verrà pubblicato un nuovo episodio della serie che racconta la nascita di Diabolik ed Eva Kant, tessendo la narrazione attorno al tema dell'empowerment femminile italiano.

Milano, 25 ottobre 2021 - BPER Banca ha scelto Storielibere.fm come partner per lo sviluppo delle sue serie podcast con l'obiettivo di investire in intrattenimento di qualità. Il rapporto con la piattaforma di podcast narrativi - che ha realizzato bestseller come “Morgana” e “F***ing Genius” e cominciato con la sponsorizzazione di una serie spin-off del podcast “Favolosa Economia”, prosegue con il lancio di “Les Diaboliques”: una nuova serie di grande fascino che racconta la nascita di Diabolik ed Eva Kant, tessendo la narrazione attorno al tema dell'empowermentfemminile italiano. Il tutto con l'elegante e appassionata misura di Chiara Tagliaferri, scrittrice, autrice e podcaster nonché voce narrante di “Morgana” insieme a Michela Murgia che sarà supportata nella scrittura del podcast da Benedetta Aroldi.

Il podcast per BPER Banca rappresenta uno strumento, complementare a tutti i mezzi di comunicazione, per affermare i valori del brand.

Per approfondire qualunque tema non bastano pochi secondi, servono tempo e qualità. Per questo BPER Banca conferma la scelta del podcast quale mezzo privilegiato per parlare direttamente a tutti coloro che vogliono avvicinarsi in modo autorevole e piacevole, anche attraverso percorsi non sempre perfettamente lineari, ai temi dell'economia e della finanza.

I temi e i valori che sono insiti nella serie “Les Diaboliques” e hanno motivato BPER Banca e Storielibere.fm a sposare il progetto sono prima di tutto quello della valorizzazione dell'imprenditoria femminile, con il richiamo al territorio e alla Milano del boom economico degli anni ‘60. La storia è un esempio virtuoso di tutti gli elementi che possono portare una piccolissima azienda a creare un prodotto di grande successo, superando anche gli eventuali incidenti di percorso.

Infine, la parabola delle sorelle Giussani ci aiuta a capire e a scoprire quali devono essere le caratteristiche che deve avere una buona idea imprenditoriale per durare nel tempo e diventare addirittura leggenda, con il suo immenso successo di pubblico e di vendite.

Angela Giussani è famosa per essere stata la creatrice del fumetto Diabolik e per aver inventato, tra gli altri, il carismatico personaggio di Eva Kant. Angela, colta, affascinante, estroversa e spiritosissima, è stata prima modella (famosa la pubblicità del sapone Lux), poi imprenditrice nell'editoria, rendendosi in tempi non sospetti indipendente dal marito anch'esso editore. Una donna dalle mille passioni: pilota d'aereo, sportiva e amante dell'arte. Fondamentale nella sua vita il rapporto con la sorella Luciana, con cui ha creato un sodalizio artistico e imprenditoriale che è stato la fortuna di Diabolik e ha consentito al fumetto di divenire famoso in tutto il mondo.

Il formato tascabile è stata un'altra delle chiavi che ha spinto le vendite del fumetto. Studiato appositamente per gli spostamenti in treno, divenne presto il compagno di viaggio prediletto dei pendolari di ogni età, genere e domicilio.

La serie podcast sarà composta da sei episodi, il primo dei quali è previsto in uscita il 25 ottobre:

Episodio 1, Le sorelle Giussani e la nascita del personaggio di Diabolik

Episodio 2, Il contesto: la Milano industriale degli anni Sessanta

Episodio 3, L'editoria a Milano negli anni Sessanta e il fenomeno editoriale di Diabolik

Episodio 4, Milano negli anni Sessanta: moda e vita notturna

Episodio 5, La vita privata di Angela Giussani

Episodio 6, L'imprenditoria al femminile e la sorellanza

Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo consapevoli che fare podcast non significa semplicemente aprire un microfono e parlare. Dietro ogni podcast c'è un progetto di storytelling che richiede competenze e professionalità: qualità

tutte ben rappresentate da Storielibere.fm, il partner scelto da BPER Banca per sviluppare questa attività. In Italia quello dei podcast è un canale relativamente nuovo, ma in rapida crescita e con grandi potenzialità per i brand che vogliono condividere i propri valori con gli ascoltatori. Les Diaboliques va in questa direzione: il podcast firmato da Storielibere.fm porta in primo piano la figura della donna, raccontando il valore dell'imprenditoria femminile. Lo fa attraverso la voce e la penna di qualità di Chiara Tagliaferri, capace di intrattenere ma anche di accrescere le conoscenze di chi ascolta. Che è anche la cifra della comunicazione di BPER Banca”.

Rossana de Michele, Amministratore Delegato di Storielibere.fm: “Abbiamo scelto di proporre a BPER Banca proprio questa storia perché Angela Giussani è uno dei primi esempi di donna moderna del dopoguerra, coraggiosa, visionaria e capace di interpretare lo spirito del suo tempo, caratteristiche sino ad allora ritenute proprie del mondo imprenditoriale maschile”.

Chiara Tagliaferri, autrice del podcast, ha aggiunto: “Mi piace sempre scoprire come accadono cose che poi cambiano un po' il mondo. Quando da piccola leggevo Diabolik, non immaginavo neanche lontanamente che dietro di lui ci fossero due sorelle di buona famiglia che, all'inizio degli anni Sessanta, in una piccola cucina di un borghesissimo appartamento milanese, hanno sfornato una rivoluzione nel panorama culturale italiano”.

Da ottobre 2021 fino a marzo 2022, “Les Diaboliques” sarà online con un nuovo episodio disponibile su bper.it, storielibere.fm e su tutte le principali applicazioni di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.).

Per ulteriori informazioni: