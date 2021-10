Omofobia: Unterberger, 'accordo possibile, via identità genere e rispettare autonomia scuole'** (2)

25 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - "Ho formulato due emendamenti di compromesso -ricorda ancora la senatrice sudtirolese- che praticamente mantengono il contenuto della Zan senza usare la parola identità di genere". Quanto agli altri punti critici del provvedimento, "i proponenti della legge dicono loro stessi che non si vuole violare l'autonomia delle scuole, allora tanto vale specificarlo nella legge e così sono tutti tranquilli. E' importante una sensibilizzazione anche nelle scuole su questi temi, ma se ci sono scuole dove la gente non è pronta per questo rispettiamo la loro autonomia scolastica".

Infine per Unterberger "deve essere stralciato l'articolo 4", la norma cosiddetta 'salva idee', "introdotto per soddisfare le preoccupazione di coloro che temono l'introduzione di un reato d'opinione. Ma una persona che non sa distinguere tra un'opinione e un incitamento e un'istigazione all'odio, alla violenza e alla discriminazione, ha gravi mancanze nella sua struttura morale".