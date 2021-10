25 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 25 ott (Adnkronos) - "Domani alle 17 tornerà a riunirsi il tavolo politico per il Ddl Zan. Si confronteranno in Senato i capigruppo di maggioranza per cercare l'intesa sulla legge contro l'omotransfobia, continuando il percorso intrapreso alla fine di maggio su iniziativa di Italia Viva”. Lo fanno sapere fonti di Italia viva.