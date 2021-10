24 ottobre 2021 a





Anversa, 24 ott. (Adnkronos) - Jannik Sinner trionfa anche ad Anversa, il quarto successo dell'anno, annichilendo in finale l'argentino Diego Schwartzman in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e 13 minuti di gioco. Grazie a questo successo continua la rincorsa di Sinner verso le Finals in programma il prossimo mese a Torino.