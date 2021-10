Scuola: Pittoni (Lega), 'criticità martedì all'attenzione del ministro'

24 ottobre 2021 a

Roma 24 ott. (Adnkronos) - "Percorsi formativi abilitanti all'insegnamento (PAS), accesso diretto ai corsi di specializzazione sul sostegno per chi ha tre anni di esperienza sul campo, assegnazione provvisoria dei vincolati, adeguamento cattedre di diritto alle necessità segnalate nel ddl 1920, copertura carenze personale ATA (urgente in particolare un riservato per recuperare i Dsga facenti funzione). Sono le questioni principali sui cui punteremo l'attenzione martedì prossimo nell'incontro sulla Legge di bilancio del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con le forze di maggioranza delle commissioni Cultura di Camera e Senato". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.