Motomondiale: Quartararo, 'campione del mondo? Ancora non ci credo, è un sogno'

Misano, 24 ott. (Adnkronos) - "Campione del mondo? Io ancora non ci credo, non riesco neanche a parlare, è una situazione stranissima, è un sogno, una sensazione bellissima, ci godremo questa vittoria questa sera, festeggerò con la mia famiglia. Adesso non trovo le parole per esprimere la mia felicità". Lo ha detto Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, al termine del Gp dell'Emilia Romagna dove ha chiuso al quarto posto laureandosi campione del mondo per la caduta del ducatista Pecco Bagnania a quattro giri dalla fine, l'unico che poteva ancora insidiarlo nella classifica mondiale piloti.