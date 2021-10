Motomondiale: Gp Emilia Romagna, vince Marquez e Quartararo è campione del mondo

24 ottobre 2021 a

Misano, 24 ott. (Adnkronos) - Marc Marquez con la sua Honda vince il Gp dell'Emilia Romagna e il francese Fabio Quartararo è campione del mondo 2021 pur arrivando al quarto posto di una gara intensa che vedeva la Ducati di Pecco Bagnaia guidare la gara e avvicinare in classifica proprio Quartararo prima di uscire in curva a quattro giri dalla fine, cadere e ritirarsi, regalando al transalpino il titolo che a due Gp dalla fine della stagione agonistica, ha un vantaggio di 52 punti su Bagnaia. Secondo posto per Pol Espargaro' e terzo sul podio Enea Bastianini, mentre Luca Marini ha chiuso in nona posizione davanti al fratello Valentino Rossi decimo alla sua ultima gara in Italia.