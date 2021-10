24 ottobre 2021 a

Misano, 24 ott. (Adnkronos) - Pecco Bagnaia cade a quattro giri dalla fine del Gp dell'Emilia Romagna e di fatto regala il titolo mondiale al francese Fabio Quartararo. Il pilota italiano della Ducati è scivolato via in curva mentre era in lotta con la vittoria della gara.