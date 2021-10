Covid: Satta (Upc), 'ok governo su green pass, stop propaganda Lega-Fdi'

24 ottobre 2021 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Il governo sta facendo bene sul Green Pass. La Meloni la smetta con la sua propaganda che non tiene conto dei contagi; e Salvini, visto che sta nella maggioranza, capisca che il Green pass è l'unica arma che abbiamo assieme al vaccino per uscire dall'emergenza”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc) Antonio Satta.

“La destra punta al tanto peggio tanto meglio. Noi siamo per la massima responsabilità perché solo così si può davvero sconfiggere la pandemia e far ripartire l'economia. La propaganda spiccia di Lega e Fdi non porterà nulla di nuovo a questo Paese”, conclude Satta.