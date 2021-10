Colombia, catturato narcotrafficante 'Otoniel': era il più ricercato del Paese

24 ottobre 2021 a

Bogotà, 24 ott. (Adnkronos/Xinhua) - E' stato arrestato Dairo Antonio Usuga, alias 'Otoniel', il narcotrafficante più ricercato della Colombia. Lo hanno annunciato le autorità colombiane. Catturato in una zona rurale del dipartimento di Antioquia vicino al confine con Panama, Otoniel, dopo essere diventato il leader del Gulf Clan, una delle più potenti organizzazioni criminali in Colombia, era considerato uno dei bersagli più ricercati per le autorità colombiane. Sulla sua testa pendeva una taglia di 5 milioni di dollari.

"Questo è il colpo più duro al traffico di droga di questo secolo nel nostro paese", ha detto il presidente Ivan Duque in una conferenza stampa, affermando che l'arresto è stato "solo paragonabile alla cattura di Pablo Escobar", il signore della droga ucciso in una sparatoria con polizia nel 1993. "​​Otoniel era il signore della droga più temuto al mondo, un assassino di polizia, soldati, attivisti locali", ha detto Duque. "Questa è la fine del Clan Del Golfo", ha aggiunto il presidente, invitando gli altri membri dell'organizzazione criminale a consegnarsi o "sentire tutto il peso della legge".