24 ottobre 2021

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Finisce all'80' la partita del tecnico della Roma Jose' Mourinho espulso dall'arbitro Massa, per doppio giallo, nel corso della gara Roma-Napoli allo stadio Olimpico, con le squadre sullo 0-0. Il tecnico portoghese che era stato ammonito per proteste nel primo tempo, ha preso il secondo cartellino per essersi infuriato per un presunto fallo su Zaniolo non sanzionato.