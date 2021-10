Calcio: Inzaghi, 'rigore? Era l'unico modo per prendere gol'

24 ottobre 2021 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Il rigore? Era l'unico modo in cui potevamo prendere gol, siamo molto dispiaciuti, sono due punti buttati via. L'arbitro era lì a due metri, dice che va tutto bene, poi viene richiamato. C'è dispiacere, avremmo meritato di più". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, Dazn, sul rigore concesso alla Juve nel finale che ha portato all'1-1 con l'Inter. "Da parte mia c'è stato un gesto di stizza non bello da vedere, ho sbagliato come ha sbagliato l'arbitro che era a due metri e ha detto che era tutto regolare", ha aggiunto Inzaghi.