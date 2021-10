24 ottobre 2021 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Per quanto riguarda il problema di Dazn legato all'audio della gara tra Verona e Lazio dove per circa 10 minuti del secondo tempo non è stato possibile ascoltare il commento della gara, fonti vicine all'azienda fanno sapere che "si è trattato di un problema di scheda audio fornita da un partner esterno".