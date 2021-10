Rdc: Renzi, 'per cambiarlo chiesto abolizione totale'

23 ottobre 2021 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Inizialmente dicevano che il reddito di cittadinanza non si tocca, poi Fico ha detto che si può migliorare. Certo, peggio di così non si può fare. Io ho chiesto l'abolizione totale perché è l'unico modo per ottenere che si modifichi”. Lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione di “Controcorrente” a Nuoro.

“Per far uscire dalla povertà - ha aggiunto- non si può affacciarsi da un terrazzo e dire l'abbiamo abolita, con 400 euro non la abolisci, per farlo occorrono investimenti in educazione, sanità, serve il lavoro. Dopo di che, finché noi diremo che siamo pronti al referendum, loro cercheranno di cambiarlo”.