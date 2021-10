Open Arms: legale Salvini, 'nessun ritardo per lo sbarco, manca presupposto reato sequestro'

23 ottobre 2021 a

a

a

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "Non c'e' stato nessun ritardo per lo sbarco dei migranti, semmai il tempo necessario per stabilire di chi era la competenza e dove dovevano sbarcare i migranti". Così l'avvocata Giulia Bongiorno uscendo dal bunker di Palermo. "Il sequestro di persona è un reato previsto nel caso in cui la vittima è costretta a stare in un posto - sostiene il legale - In questo caso la nave aveva la possibilità di andare in Spagna o a Malta e non era costretta a stare in Italia, quindi mancano i presupposti del sequestro". "Noi abbiamo insistito su una cosa. Catania e Palermo sono processi gemelli. Chi ha assistito a quello di Catania ha avuto modo di ascoltare da tutti che ci fu una condivisione nel governo di allora, un vero e proprio consenso da parte dei ministri e del presidente del Consiglio in particolare, al fine di cambiare il tipo di linea politica: prima di tutto la salute, ma contemporaneamente la richiesta di aiuto all'Europa - dice la penalista - Prima si fanno gli accordi di redistribuzione e poi i migranti possono sbarcare. Significa che anche con l'inizio del governo Conte 2 la Lamorgese ha seguito la stessa procedura: prima si fanno gli accordi e poi si sbarca".