Meteo: domani soleggiato in Lombardia, temperature in calo

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Domani sulla Lombardia un'area di alta pressione porta tempo stabile e soleggiato in montagna, ma in pianura e sui primi rilievi un flusso umido da est nei bassi strati determina temperature in calo, irregolari e temporanei addensamenti e la possibilità di isolata pioviggine. Lunedì nuvoloso ma senza precipitazioni. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti sparsi sulla fascia di Alta Pianura e Prime Prealpi, più significativi fino al mattino. In serata velato o nuvoloso a partire dai settori meridionali della regione. Precipitazioni assenti, salvo possibile pioviggine notturna sul Nordovest. Temperature minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 6 e 8 gradi, massime tra 17 e 19 gradi. Venti: in pianura e sull'Appennino deboli o a tratti moderati da est, in montagna deboli meridionali o di direzione variabile.