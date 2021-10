Green pass: Milano, tensione in piazza, corteo tenta raggiungere sede Cgil

23 ottobre 2021 a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - La manifestazione dei no green passa partita da piazzale Fontana a Milano - intorno alle 17.20 - è proseguita in serata su corso Buenos Aires raggiungendo piazzale Loreto. Almeno 6mila i manifestanti che per l'intero pomeriggio hanno percorso le strade cittadine creando disagi al traffico. Si tratta del 14esimo corteo di sabato contro le misure prese dal governo per contrastare la pandemia. "Si segnalano avvenute tensioni di gruppi di manifestanti che si sono avvicinati con fare ostile e creando pressione sul cordone di Polizia attestato in piazze Cinque giornate a protezione della vicina sede della Cgil e del Tribunale" fanno sapere dalla questura di Milano.