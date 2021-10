Green pass: a Milano 6 mila in corteo, disagi per traffico

23 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - I no green pass scendono ancora in piazza, come ogni sabato da fine luglio, a Milano. Secondo i dati forniti dalla questura alla manifestazione senza autorizzazione partecipano "almeno 6.000" persone. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto da via Fatebenefratelli sta monitorando l'iniziativa che, partita da Piazza Fontana - verso le ore 17.20 - sta comportando disagi per il traffico e le attività commerciali del centro. "Non si registrano al momento problematiche di ordine pubblico", fa sapere la questura.