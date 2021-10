Governo: Salvini, 'scritto a Draghi, errore rifinanziare Rdc e tagliare le pensioni'**

23 ottobre 2021 a

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "A me non interessa la forma, mi interessa la sostanza. Durante una pausa del processo ho scritto al Presidente Draghi. Sono disponibile a incontrarlo da oggi in avanti quando vuole". Lo ha detto Matteo Salvini uscendo dall'aula bunker di Palermo. "Perché sarebbe un errore rifinanziare il reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni", ha detto. "Se non vuoi chiamarla quota 100 va bene, l'importante è che dal primo gennaio non ci siano scalini o scaloni o riavvicinamenti alla Fornero e che venga garantito il diritto alla pensione, alle donne, ai lavoratori usuranti, ai dipendenti delle piccole e medie imprese - dice - Leggere di tre o cinque anni di scaloni dal 2022 in avanti non è assolutamente utile in un paese che si sta rialzando. Quindi, finita la parentesi giudiziaria noi stiamo lavorando sulla manovra economica".