Camera: tutto pronto per riapertura Transatlantico, buvette compresa**

23 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - I questori della Camera hanno ultimato il loro lavoro e la prossima settimana, apprende l'Adnkronos, la conferenza dei capigruppo con il presidente Roberto Fico definiranno gli ultimi dettagli. Ci siamo, il Transatlantico dopo quasi un anno e mezzo di chiusura - l'unica nella storia di Montecitorio - tornerà ad essere il 'salotto' più famoso della politica italiana. Un ritorno in grande stile visto che è prossimo l'appuntamente più importante della legislatura: l'elezione del presidente della Repubblica, a inizio del nuovo anno.

La data precisa di riapertura verrà stabilita nella capigruppo della prossima settimana. "Noi siamo pronti. Ora dipende dalla capigruppo e dal presidente", spiega il questore Edmondo Cirielli di Fdi. La settimana cerchiata in rosso è la prima novembre. Fermi restando i tempi tecnici per smontare le postazioni dei deputati, visto che in questi mesi di pandemia il Transatlantico è diventato un'estensione dell'aula per permettere un maggiore distanziamento tra i parlamentari.

Anche quando il Transatlantico verrà restituito alla sua funzione resteranno ovviamente in vigore le misure anti-Covid: distanziamento, mascherine e divieto di assembramenti. E per la gioia di deputati e addetti ai lavori riaprirà finalmente anche la buvette. "Ovviamente -puntualizza il questore Francesco D'Uva- con presenze contingentate".