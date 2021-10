Calcio: Allegri, 'Dybala domani sarà a disposizione'**

23 ottobre 2021 a

a

a

Torino, 23 ott. (Adnkronos) - "Dybala domani sarà a disposizione, sta bene ha fatto due allenamenti con la squadra. Per la partita di domani siamo quasi al completo come disponibilità. Sarà molto importante in questo periodo perché ho bisogno di tutti come è successo mercoledì in Russia dove chi è entrato è stato decisivo". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro l'Inter. "I cambi danno il contributo che devono dare. Entrano e aiutano i compagni e devono entrare con la testa giusta. all'inizio conosce meno i ragazzi e adesso sono agevolato ma il merito e loro che entrano e danno un contributo importante".