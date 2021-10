Superlega: De Siervo, 'imbarazzo per mancata presa di posizione del nostro Governo'

22 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 22 ott. - (Adnkronos) - “C'è imbarazzo in questo momento rispetto alla mancata presa di posizione del nostro Governo rispetto al procedimento sul tema della Superlega”. Così l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa a margine dell'assemblea generale delle European Leagues. “C'è un termine che scade oggi, il nostro è l'unico tra i Governi che non ha preso ancora una posizione formale -aggiunge De Siervo-. Ci risulta che la lettera sia pronta, ci domandiamo perché questa posizione, che pure il presidente Draghi aveva espresso con un tweet dopo l'annuncio della Superlega, ancora non abbia preso consistenza e forma congrua. Sapete cosa è successo in Inghilterra, sapete cosa sta facendo la Spagna, siamo nell'ultimo spiraglio. Ci auguriamo che il nostro Governo ribadisca formalmente la posizione che aveva preso all'epoca".