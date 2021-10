Sci: Bassino, 'pista Soelden è molto bella, felice ci sia un po' di pubblico'

22 ottobre 2021 a

Soelden, 22 ott. - (Adnkronos) - "Domani c'è la gara, oggi abbiamo fatto la sciata in pista, la pista non è così ghiacciata, ma è molto bella. Poi si vedranno domani le condizioni. Secondo me è meno dura di altri anni, però la sciata in pista lascia un po' il tempo che trova, sembra una neve facile da attaccare e da sciare dalla prima all'ultima porta. Ci sarà un po' di pubblico, verrà anche la mia famiglia ed è bello che si riparta così”. Così l'azzurra Marta Bassino alla vigilia dell'esordio in Coppa del Mondo nel gigante di Soelden.