Pil: Bankitalia alza stime 2021 da 5,1% a 6%, 'spinta' da copertura vaccini

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - ''Sulla base delle nostre attuali valutazioni, l'aumento del pil dovrebbe collocarsi intorno al 6 per cento, un valore sensibilmente superiore a quanto stimato nel Bollettino economico di luglio'' (5,1%). Bankitalia nel bollettino economico alza le stime del prodotto interno lordo dell'Italia per quest'anno, confermando le previsioni del governo. ''L'aumento del pil, che nel secondo trimestre è risultato ben superiore alle attese, sarebbe proseguito nei mesi estivi'', spiega palazzo Koch. La crescita - osserva Bankitalia - ''si è decisamente rafforzata nel secondo trimestre, sospinta soprattutto dalla domanda nazionale''. A pesare è stata 'l'estensione della copertura vaccinale'' che ''si è riflessa sulla fiducia e sui comportamenti di imprese e consumatori''. La diffusione dei vaccini ha ''reso possibile'' il ritorno della mobilità ''verso i valori pre-pandemici'' che ovviamente ha contributo alla ripresa. Nel terzo trimestre l'espansione del pil ''sarebbe proseguita, a un ritmo superiore al 2 per cento''.