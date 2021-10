M5S: Perantoni, 'Conte interpreta sentimenti del Movimento'

22 ottobre 2021 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Giuseppe Conte ci consente di guardare al futuro con fiducia e con la determinazione necessaria per rilanciare i temi per i quali i nostri elettori hanno creduto in noi. Inoltre, i suoi riferimenti alla questione delle alleanze interpretano pienamente i sentimenti del Movimento. Buon lavoro a lui e ai nuovi vicepresidenti“. Così Mario Perantoni, deputato del MoVimento Cinque Stelle e presidente della commissione Giustizia della Camera.