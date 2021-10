Les Roches inaugura lo Spark Hospitality Digital Center

22 ottobre 2021 a

SPARK, il progetto globale che riunisce all'interno di un'unica sfera esperti di tecnologie digitali e innovatori nel campo dell'ospitalità, è stato lanciato lo scorso anno dall'istituto accademico Les Roches ed ha già registrato una rapida cresciuta, attirando importanti partner. Spark ha lo scopo di supportare progetti legati al settore dell'ospitalità attraverso le sue piattaforme distribuite nei campus di Crans-Montana in Svizzera e Marbella in Spagna. Il centro di innovazione del Vallese dispone ora di strutture proprie situate nel cuore della famosa scuola di alta formazione l'hospitality.

Lo scorso giugno 2020, Les Roches e l'Associazione dei Comuni di Crans-Montana (ACCM) hanno annunciato l'unione delle loro forze per creare un polo di innovazione volto a sviluppare il futuro dell'ospitalità. Così è nata Spark, una sfera globale per favorire lo sviluppo dell'innovazione, in particolare nel settore alberghiero, turistico, del lusso e della ristorazione. Spark fa parte della strategia di sviluppo economico della regione, che sta attirando sempre più start-up.

Spark offre servizi di consulenza, ricerca e supporto progettuale attraverso risorse tecnologiche e digitali avanzate, nonché servizi di pre-incubazione e incubazione per start-up che portano idee innovative.

Ad oggi, l'ecosistema Spark riunisce una vasta rete di esperti sia a livello locale che internazionale. Più di 35 aziende partner stanno già lavorando insieme all'interno dell'hub del Vallese su progetti su larga scala come la collaborazione con Nevomo, per la definizione e lo sviluppo della customer experience legata al trasporto ferroviario hyperloop e MidRail.

L'universo del centro digitale - Spark Hospitality Digital Center - è composto da 4 spazi completamente rinnovati. Due di questi sono progettati per facilitare il lavoro in collaborazione e la creatività: il Centro di sviluppo e il Centro di incubazione. Gli altri due fungono da laboratorio sperimentale, Media Center per la comunicazione e Test Center per progetti di realtà virtuale.

Infine, Spark è anche integrato nell'intero programma accademico, ponendo l'innovazione e l'imprenditorialità al centro dello stile di vita di Les Roches. Spark invita infatti studenti, ex studenti e aziende partner a lavorare insieme per sviluppare e testare nuove soluzioni di hosting nei laboratori che vivono nel campus. Gli studenti hanno così l'opportunità di lavorare nell'ambito della consulenza aziendale, andando incontro a sfide accademiche su casi commerciali o industriali reali forniti da aziende partner.

Christine Demen-Meier, direttrice di Les Roches, all'origine del progetto afferma: "Il centro di innovazione è uno strumento educativo che abbiamo posto al centro dei nostri programmi. È una leva di ispirazione ed emulazione per la creatività, fatta di vere e proprie sfide accademiche. Les Roches vuole incoraggiare lo spirito imprenditoriale e innovativo dei nostri studenti: questo è un obiettivo formativo fondamentale da raggiungere per formare coloro che saranno i futuri albergatori di domani."

Spark, Innovation Sphere di Les Roches è un progetto unico a livello internazionale nel settore dell'ospitalità. Questa specificità lo rende complementare a un percorso accademico in cui la Svizzera è riconosciuta per l'eccellenza delle sue scuole alberghiere.

Pablo Garcia, Direttore di Spark Crans-Montana conclude: "Spark e Les Roches, con i suoi partner, insegnanti e studenti, stanno ora creando il futuro del settore dell'hospitality, fornendo soluzioni concrete e operative a un settore in rapida evoluzione digitale. "

About Les Roches

Les Roches è un istituto svizzero focalizzato sulla creazione delle menti innovative e imprenditoriali di domani. Fondato nel 1954, Les Roches offre corsi di laurea e di specializzazione post-laurea nei settori dell'ospitalità e del turismo, secondo il modello di educazione svizzero. Attraverso i suoi tre campus in Svizzera, Spagna e Cina, un corpo studentesco di oltre 100 nazionalità diverse, l'istituto offre agli studenti un'esperienza unica in un contesto multiculturale. A partire dal 2021, Les Roches ha anche una partnership accademica con l'Indian School of Hospitality (ISH) con un campus partner a Gurugram (Delhi NCR).

Les Roches è classificata quarta tra migliori istituti al mondo di istruzione superiore in Hospitality Management e terza per la reputazione tra i datori di lavoro (QS World University Rankings, 2021). Parte di Sommet Education, Les Roches è anche accreditata dalla New England Commission of Higher Education (NECHE).

Per maggiori informazioni visitare Les Roches.

Alcuni progetti in corso:

Nevomo - Spark collabora con Nevomo per la definizione e lo sviluppo della customer experience legata al trasporto ferroviario hyperloop e MidRail.

VIMA - Spark collabora con Vima per creare una soluzione, supportata dall'Intelligenza Artificiale, per comprendere meglio come i dipendenti dell'ospitalità vengono percepiti dagli altri e come garantire il loro benessere.

Simprosoft - Spark collabora con Simprosoft per creare una soluzione di formazione VR per il servizio clienti.

Smyze - Spark collabora con Smyze per creare l'iper-personalizzazione del loro robot barista.

PRE: MIND - Spark collabora con PRE: MIND per creare una soluzione IoT per iper-personalizzare i servizi ai clienti in hotel, ristoranti, trasporti, crociere ecc.

FANUC e Supsi - Spark collabora con FANUC e Supsi per creare il primo robot collaborativo per le pulizie.

One Visage - Spark collabora con One Visage per creare il primo chiosco per il check-in con riconoscimento facciale conforme al GDPR

DJI - Spark collabora con DJI per indagare su come la tecnologia DJI potrebbe essere utilizzata negli hotel con l'obiettivo di aumentare le entrate di questo settore e offrendo nuovi spunti al marketing.

Qiibee - Spark collabora con Qiibee per creare il primo programma di fidelizzazione della catena di blocchi per migliorare la sostenibilità nelle strutture ricettive.

