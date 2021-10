Fi: Rosato, 'Brunetta dice cose sagge, spero diventi linea Berlusconi' (2)

22 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Quanto a Forza Italia, "io mi aspetto" che le cose dette da Brunetta "diventino le politiche di Berlusconi e diventi l'asse che spinge Berlusconi nel suo impegno politico a rompere definitivamente con le tentazioni di una destra che veramente non può dare risposte al Paese per impegnarsi in un fronte moderato, liberale e riformista", sottolinea Rosato.

C'è chi dice che il progetto di riunire i libdem sia ostacolato da una rivalità tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, è così? "Renzi -risponde Rosato- non ha niente contro Calenda. Lo ha nominato Rappresentante permanente dell'Italia in Ue, lo ha nominato ministro, lo ha sostenuto con convinzione a Roma... perché dovremmo essere contrari ad occuparci insieme delle politiche per l'Italia? In politica non ci si sceglie solo tra simpatici. Un progetto di questo tipo nasce con la generosità e noi la generosità la metteremo tutta".