Calcio: Pioli, 'Kessié e Rebic non ci saranno con il Bologna'

Milano, 22 ott. - (Adnkronos) - "Rispetto al Porto, recuperiamo Conti e Castillejo. Kessie non c'è, ha avuto una forte sindrome influenzale, non è altro, ma non è utilizzabile. Anche Rebic non è recuperato, ha provato ma ha ancora dolore". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna. "Ho un organico forte e completo che può sopperire alle assenze; domani la squadra sarà competitiva, con buoni cambi e saremo pronti per far bene anche domani", aggiunge Pioli.