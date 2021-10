Calcio: De Siervo, 'Inter-Juve con il 75% del pubblico è un'altra occasione persa'

22 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 22 ott. - (Adnkronos) - "E' un'altra occasione persa per tornare al 100%". Lo dice l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, a margine dell'Assemblea delle Leghe europee a Milano, in merito alla presenza del 75% del pubblico in occasione di Inter-Juventus di domenica prossima al 'Meazza'. "Confidiamo nell'attività politica della Federazione e del Governo per riportare quanto prima la capienza massima di tifosi in tutti gli stadi d'Italia", aggiunge De Siervo.