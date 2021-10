Calcio: da De Rossi a Vieri e Del Piero, ufficializzati i neoallenatori Uefa A

22 ottobre 2021 a

Firenze, 22 ott. - (Adnkronos) - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della Figc i nuovi allenatori Uefa A. Dopo aver seguito le 210 ore di formazione del programma didattico, gli allievi hanno sostenuto lo scorso giovedì 14 ottobre a Coverciano gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento. La qualifica Uefa A rappresenta il secondo massimo livello per un tecnico a livello europeo. Con questa abilitazione ottenuta adesso i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A Timvision) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Tra i neoabilitati sono molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e collaboratore del Ct Mancini durante l'ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi, e un altro campione del mondo in Germania come Alessandro Del Piero. E poi ancora: l'ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo, il collaboratore tecnico di Paolo Nicolato nella Nazionale Under 21, Daniele Gastaldello, e altre vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

Alla luce della votazione ottenuta, i migliori del corso sono risultati essere Daniele De Rossi e Alessandro del Piero. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Ignazio Abate. Di seguito, l'elenco completo dei neoallenatori Uefa A: Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.