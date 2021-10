Atletica: Tamberi, 'niente premi? Ai Giochi nessuno ha goduto come noi'

22 ottobre 2021 a

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di 'atleta dell'anno' (forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti!!!". Così su Instagram il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi commenta l'esclusione sua e di Marcel Jacobs, oro a Tokyo nei 100 metri e nella 4x100, dalla lista dei 10 atleti che si contenderanno il premio di atleta dell'anno della World Athletics. "E allora ricordiamoglielo... facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti!! A noi 'basta' la gioia e la consapevolezza di aver vinto le olimpiadi!", aggiunge il 29enne marchigiano.