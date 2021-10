Rossi: "Gp Emilia Romagna occasione per salutare tifosi italiani"

21 ottobre 2021 a

a

a

Misano Adriatico, 21 ott. (Adnkronos) - "E' una situazione un po' strana perché è la seconda volta che veniamo qui a Misano e già questo è particolare perché di solito si gira una volta nello stesso circuito. Sarà una grande chance per salutare tutti i fan italiani, nel mio circuito di casa. Spero che il tempo sia buono, che si corra sull'asciutto". Sono le parole di Valentino Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Emilia Romagna di MotoGp. Il 'Dottore' correrà per l'ultima volta in Italia questo fine settimana, visto e considerato il ritiro a fine stagione. "Oltre 400 gare, la mia è una lunga carriera, non posso che ringraziare tutti, anche perché ho avuto e ho un sostegno ovunque vada. Io faccio sempre il massimo, insieme ci siamo sempre divertiti. Vedremo cosa succederà dopo Misano. è stato bellissimo, ci siamo divertiti", ha aggiunto il pilota della Petronas.