Lombardia: Assolombarda, Pil +6,4% nel 2021, aumentano nuove imprese

21 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Il Pil della Lombardia dovrebbe registrare una crescita del 6,4% nel 2021. Il Centro Studi di Assolombarda ha alzato le stime precedenti (+5,4%) contando sulla forte ripresa in atto e sulle attese positive sulla produzione. Un'accelerazione significativa ma che permetterà di superare i livelli pre-Covid solo nel 2022, con il divario ancora del 3,4% nel 2021. I divari e i tempi di recupero sono simili, per quest'anno, in Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e nel totale nazionale. Un allineamento che emerge anche dai bilanci del periodo pandemico vissuto nelle principali regioni produttive italiane, con la Lombardia che al pari di Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e al totale nazionale, ha registrato una caduta di Pil intorno al 9%.

In Lombardia, tra aprile e giugno, le iscrizioni di nuove imprese alle anagrafi camerali sono aumentate del 4,7% rispetto alla media 2017-2019. La ripresa ha creato le condizioni per nuove iniziative imprenditoriali. Le cessazioni in Lombardia sono 7.788, inferiori di quasi un quinto rispetto alla media 2017-2019 e ancora lontane dal fisiologico ‘ricambio' del sistema. Nel dettaglio le nuove attività che superano il livello pre-Covid riguardano i settori della Finanza (+56%), delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+51%), dell'Immobiliare (+22%), dell'ICT (+21%) e delle Costruzioni (+21%). Restano ancora sotto i livelli 2017-2019, le attività che hanno maggiormente sofferto durante la pandemia: Alloggio e ristorazione (-29%), e anche nell'industria (in questo caso, però, la tendenza è in atto da diversi anni).

Milano si conferma la città dove si preferisce avviare un'attività imprenditoriale: tra aprile e giugno 2021 le aperture sono state di 6.484 unità, in aumento del 6,8% sopra i livelli pre-pandemia. La città da sola, dopo la paralisi della primavera 2020, conta oltre il 40% delle nuove imprese nate in Lombardia.