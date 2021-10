La rivoluzione dei giochi per bambini arriva in Italia con il debutto di Osmo

21 ottobre 2021 a

(Milano, 21 ottobre 2021) - Il sistema di gioco pluripremiato e innovativo che unisce divertimento e apprendimento. Un mix di divertimento, educazione, gioco fisico e digitale pensato per i più piccoli

Milano, 21 ottobre 2021 -

Osmo è un accessorio da tablet per la didattica che accorcia le distanze tra il mondo reale e quello digitale, combinando gli schermi dei tablet, particolarmente amati dai bambini, con l'interazione tattile e pratica di cui hanno bisogno. Una ventata di aria fresca che grazie alla tecnologia invita i più piccoli a partecipare in maniera attiva, a pensare, giocare e vedere le proprie creazioni prendere vita. La sua unicità ha portato subito ottimi risultati in tutto il mondo, con più di 2.5 milioni di download su iPad e raggiungendo oltre 50.000 scuole.

Molte ricerche dimostrano che lo smodato utilizzo di schermi come tablet, smartphone o PC nei bambini non conferisce loro i necessari strumenti per l'apprendimento e la crescita. Infatti, sempre più bambini perdono il piacere della manualità e della creatività, arrivando al periodo della scuola con una debole capacità motoria, anche semplicemente nell'utilizzo di matite e penne.

A fronte di questa situazione due ex ingegneri di Google e soprattutto due genitori, Pramod Sharma e Jérôme Scholler, hanno fondato Osmo per creare una nuova esperienza di gioco divertente ed educativa. Le proposte infatti prevedono attività hands-on, essenziali per il corretto sviluppo, unite tecnologia proprietaria di Osmo per dare ai bambini uno strumento divertente per esplorare la propria creatività e al tempo stesso migliorare le proprie capacità imprenditoriali, di STEM, di ortografia, matematica e molto altro. Inoltre, il sistema di apprendimento olistico e il design di Osmo si presta a bambini di diverse età e grazie a un'ampia varietà di componenti aggiuntivi, è lo strumento perfetto per intrattenere i vostri bambini.

La rivoluzione dei giochi per bambini: come funziona Osmo?

I giochi di Osmo si basano sulla tecnologia proprietaria “Reflective AI” che rende il proprio iPad o Amazon Fire una tela bianca in cui i bambini possono esprimere la propria creatività e imparare. Questa tecnologia proprietaria e prima nel suo genere permette di riflettere sul device utilizzato gli oggetti che vengono posti davanti allo schermo. In questo modo, i bambini potranno combinare alla perfezione il mondo dei videogame e quello fisico e reale, continuando ad imparare e divertirsi.

Ma come renderlo possibile? In soli tre semplici gesti! Infatti, si può trasformare il proprio tablet in un'interfaccia di apprendimento divertente e interattiva per il bambino in modo molto pratico e veloce.

Basta porre il sensore Osmo all'altezza della fotocamera del device e come uno scanner, cattura tutto ciò che accade davanti allo schermo sulla superficie di gioco, come i movimenti del bambino, i vari pezzi che manipola e posiziona sul tavolo. Questi appaiono sullo schermo che fornisce un immediato (e divertente) feedback uditivo e visivo. Inoltre, una volta scaricati e installati i giochi sul device, non sarà necessaria una connessione WiFi.

Osmo ha ricevuto diversi premi: Best AI-based Solution for Education Award per la sua tecnologia proprietaria Reflective AI. È stato inoltre nominato come una delle "25 migliori invenzioni" dal Time Magazine.

I giochi Osmo: pensati per rendere “grandi” i più piccoli

Starter Kit Genius: il pacchetto di giochi per avvicinarsi al mondo Osmo!

Lo Starter Kit Genius, è il gioco pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni che permette di scoprire il mondo di Osmo e appassionarsi alla sua esperienza di gioco rivoluzionaria e innovativa. Il kit include tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno per sperimentare l'apprendimento fisico e il divertimento digitale con ben 5 modalità di gioco differenti:

Words: imparare a scrivere non sarà mai stato così divertente!

I bambini si divertiranno a indovinare le parole e comporle, grazie alle tesserine con le lettere date in dotazione. Sono presenti diverse modalità di gioco ed è possibile selezionare la lingua preferita, tra una vasta scelta, rendendolo uno strumento molto efficace per allenare la mente dei più piccoli e introdurli all'utilizzo di nuove lingue.

Numbers: fare i conti diventerà la passione di tutti i più piccoli!

Tanti livelli per imparare a contare e fare i calcoli nel modo più divertente mai sperimentato prima. Sempre con l'aiuto di alcune tesserine, numeri o dadi, i più piccoli potranno apprendere le regole base della matematica e cominciare a fare i primi calcoli in maniera indipendente.

Tangram: alleniamo la logica!

Nella lista non poteva mancare uno dei giochi più famosi per allenare l'intuito dei più piccoli. Con Tangram i bambini potranno riprodurre sulla superficie il disegno presente sullo schermo utilizzando le formine in dotazione. Il metodo ideale per solleticare la loro logica e intuizione.

Newton: per i piccoli scienziati che vogliono apprendere la fisica e la gravità!

Attraverso l'utilizzo di qualsiasi oggetto davanti allo schermo, i più piccoli potranno apprendere i principi base della fisica. Infatti, hanno come obiettivo quello di direzionare la pallina sullo schermo per fare goal, usando una penna, delle chiavi o anche gli occhiali della nonna. Quale modo migliore per imparare a capire la fisica e la gravità?

Masterpiece: spazio alla creatività!

Il gioco preferito di tutti i bambini che amano disegnare e colorare. La versione moderna del classico disegno ricalcato alla finestra o con la copia carbone. Basta posizionare un foglio davanti allo schermo, selezionare il disegno che si desidera e seguire le linee proiettate dallo schermo sulla superficie per avere un capolavoro da poter regalare o appendere in casa.

Osmo Genius Starter Kit è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 119,99€

COMPATIBILITÀ:

- iPad compatibili: iPad 2, iPad (3a generazione), iPad (4a generazione), iPad (5a generazione), iPad (6a generazione), iPad (7a generazione), iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Mini 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Air 3, e iPad Pro da 9,7 pollici e 10,5 pollici. Osmo attualmente NON è compatibile con l'iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici. Versione iOS 9 o superiore. Per poter utilizzare Osmo su questi dispositivi è necessario un accessorio extra.

- Amazon Fire Tablet necessita di un accessorio aggiuntivo per la fruizione della base Genius

Informazioni su Osmo

Osmo sta costruendo un universo di esperienze di gioco pratiche che nutrono la mente dei bambini scatenando il potere della loro immaginazione. L'azienda porta strumenti fisici nel mondo digitale attraverso la realtà aumentata e la sua intelligenza artificiale riflessiva di proprietà.

Tangible Play Inc - l'azienda dietro il marchio Osmo - è stata fondata nel 2013 dagli ex ingegneri di Google Pramod Sharma e Jerome Scholler, l'Osmo Play System fonde gameplay digitale e interazione fisica per creare esperienze di gioco divertenti ed educative progettate per tutti i bambini. Il suo universo si estende su dodici titoli, tra cui Super Studio, Coding Awbie e Masterpiece, che insegnano rispettivamente la creatività, l'informatica e il disegno. Osmo ha sede a Palo Alto, California. Unisciti al divertimento su PlayOsmo.com. Osmo fa parte di BYJU'S - The Learning App.

Riconoscimenti

Ad oggi Osmo è stato nominato una delle migliori invenzioni del Time Magazine, è un vincitore del premio Parents' Choice, un vincitore del prestigioso premio Oppenheim, e un finalista 2016 per il Giocattolo dell'anno. Osmo è venduto in oltre 42 paesi, consegnato attraverso nove centri di distribuzione internazionali ed è stato abbracciato in più di 50.000 scuole. Tangible Play Inc. ha sede a Palo Alto, California.

Per saperne di più su Osmo, visitare playosmo.com