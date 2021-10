Como: trasportava 700mila euro nascosti in auto, denunciato operaio

21 ottobre 2021 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un operaio è stato sorpreso dagli agenti della squadra mobile di Como, in autostrada, con 700mila euro nascosti in un doppio fondo della sua auto. Si è giustificato dicendo di non sapere da dove venissero questi soldi. L'uomo, 49 anni, fermato perché guidava in modo spericolato, è stato denunciato per riciclaggio e i soldi sono stati sequestrati.

L'auto è stata ispezionata in questura, dove gli agenti hanno portato l'uomo, molto agitato, che sosteneva di essere stato in Calabria e per questo era pieno di "prodotti alimentari". Il cane della guardia di finanza ha fiutato qualcosa in corrispondenza di una paratia in plastica montata male nel vano portabagagli: nella fessura c'erano 30 mazzette di banconote per 700mila euro.