Centrodestra: Lupi (Nci), 'senza il centro non si può governare'

21 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Il centrodestra ha perso non perché minoranza, ma perché non ha presentato una proposta credibile. Su cosa si basava il centrodestra inventato da Berlusconi? Unità di valori, diversità tenute insieme per vincere la sfida del governo, la meno ideologica. Un federatore e un pilastro centrale". Lo ha detto il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi in un'intervista al Giornale.

"E facciamo un esempio: i porti, se li blocchi il Paese va in tilt. Il centrodestra non rincorre quella cosa lì e se la polizia deve intervenire il centrodestra chiede l'intervento. Infatti il sindaco di Trieste l'ha fatto e ha vinto. Difendere una minoranza della minoranza è incomprensibile".

"Dobbiamo ricordarci di essere una squadra: vinciamo e perdiamo tutti insieme. Impariamo dalla nostra storia: Berlusconi guardava all'interesse della coalizione. Oggi l'asse si è spostato e noi centristi nei sondaggi abbiamo il 12%, ma chi ha maggiori responsabilità deve capire che da solo, senza il centro, non governa. Più voti hai e più devi aprirti e interpretare alcuni sentimenti. C'è uno spazio che Draghi sta creando. Chiedo a Lega e Fdi di tenere conto che senza Europa non si va da nessuna parte”.