Calcio: concluso il corso di management del calcio a Coverciano

Firenze, 21 ott. - (Adnkronos) - Si è concluso nell'aula magna di Coverciano il corso in ‘Management del calcio', il percorso didattico organizzato dal Settore Tecnico in partnership con SDA Bocconi School of Management. Come spesso è stato definito, si è trattato di “un progetto innovativo” per formare i futuri manager del mondo calcistico che possano vantare anche competenze tecniche; una figura professionale che è sempre più richiesta nelle società sportive di alto profilo in tutta Europa e oltreoceano.

“L'incontro di due eccellenze italiane – ha sottolineato il presidente federale Gabriele Gravina - come la ‘Bocconi' e il nostro Settore Tecnico ha dato vita ad un nuovo e qualificato percorso di studi, il cui successo sancisce, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia importante la formazione di qualità”.

“Era un sogno – ha commentato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – realizzare un corso di questo genere, capace di portare all'interno della Federazione un'eccellenza formativa come la Bocconi, e averlo realizzato è un motivo di grande orgoglio. Questo progetto didattico deve rappresentare il primo passo di un lungo cammino: il nostro mondo del calcio deve cercare di determinare il proprio futuro basandosi su figure altamente specializzate e formate come questi allievi, allargando le proprie visioni del management sportivo”. Il corso, che ha avuto un programma didattico di 144 ore di lezione, è stato suddiviso in quattro moduli, ognuno dei quali ha seguito un macrotema: Business del Calcio; Capitale Umano; Strategia e Finanza; Sostenibilità.