Calcio: concluso il corso di management del calcio a Coverciano (2)

(Adnkronos) - Nell'ultimo modulo che si è svolto al Centro Tecnico Federale di Coverciano, seguendo il filo conduttore della ‘Sostenibilità' nel mondo calcistico, sono intervenuti tra gli altri come relatori: il segretario generale della Figc, Marco Brunelli; il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini; la presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani; il responsabile della ‘Sezione per lo sviluppo del calcio giovanile e scolastico' del Settore Tecnico, Roberto Samaden; il coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi; il tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato; il responsabile organizzativo del Club Italia, Mauro Vladovich; il vice responsabile dell'area performance e ricerca del Club Italia, Mattia Modonutti; l'osservatore della Nazionale maschile, Mauro Sandreani; il preparatore atletico della Nazionale Under 21, Vincenzo Pincolini; il responsabile dell'area portieri delle Nazionali giovanili, Nicola Pavarini.

Oltre a questi sono stati molti i nomi di rinomata caratura internazionale che si sono alternati in cattedra per portare ai corsisti le proprie competenze ed esperienze, con background culturali legati non solo al mondo del calcio, ma di più ampio respiro. Solo per citarne alcuni: l'amministratore delegato del Manchester City, Ferran Soriano; l'amministratore delegato dell'Area Sport dell'Inter, Giuseppe Marotta; l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo; lo skipper e team leader di Luna Rossa, Max Sirena; l'attuale allenatore del Fenerbahce basket, Sasha Djordjevic, e il responsabile dell'Area Performance del Club Italia FIGC, Valter Di Salvo.

Anche la platea dei corsisti ammessi a seguire le lezioni ha avuto un elenco di nomi di spicco del calcio italiano, come l'ex azzurra Marta Carissimi, l'ex preparatore atletico della Nazionale, Giovanni Andreini, e il direttore sportivo del Cosenza, Roberto Goretti. Di seguito, l'elenco completo degli allievi: Giovanni Andreini, Francesco Baldarelli, Daniele Bianchi, Giuseppe Bugatti, Marta Carissimi, Luca Castoldi, Giovanni D'Andrea, Claudio Vincenzo De Leonardis, Lucrezia Victoria Degli Esposti, Giuseppe Di Credico, Simone Errante, Roberto Goretti, Federico Lorenzi, Luca Luisi, Andrea Mastropasqua, Alberto Pietro Meleri, Andrea Mezzapelle, Marco Miraldi, Francesco Musumeci, Nicola Olita, Tazio Panzani, Francesco Patti, Marco Piaser, Andrea Previati, Antonello Pugliese, Gianluca Sammaruga, Mauro Angelo Speciale, Mattia Stante, Luciano Tammaro, Antonello Tanteri, Antonio Tramontano, Piercesare Usar, Valerio Varone e Nicola Vilella.