Bergamo: violazioni in discoteca Curno, sospesa attività per 30 giorni

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Curno (Bergamo) hanno notificato al titolare di una discoteca un'ordinanza del questore di Bergamo per la sospensione dell'attività per un periodo di 30 giorni. La decisione è stata presa a seguito della richiesta avanzata alla Questura da parte dei militari i quali, nei giorni scorsi, sono intervenuti all'interno nel locale "constatando la presenta di persone pregiudicate e l'inosservanza di prescrizioni comunali ed irregolarità di natura penale ad amministrativa". Il locale in questione non è nuovo a provvedimento del genere: già nel mese di luglio scorso, sempre su richiesta dai Carabinieri era stato emesso lo stesso provvedimento.