Asi: nel fine settimana si riunisce a Montesilvano, Barbaro 'confronto con la base'

21 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - Asi, Associazioni Sportive Italiane, ente di promozione sportiva che conta un milione e duecentomila associati, si riunisce a Montesilvano da venerdì 22 a domenica 24 ottobre.

Da tutta Italia – Asi conta 132 Comitati periferici dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e oltre 70 settori tecnici che promuovono sport su tutta la penisola – i delegati arriveranno per un punto sull'attività dell'Ente, sul momento che lo sport sta passando a seguito dell'emergenza pandemica e sulle prospettive immediate e a lungo temine. Nella giornata di venerdì si terrà anche la Giunta esecutiva.

“Un Ente come il nostro, per l'ampiezza e complessità delle proprie articolazioni periferiche e per assolvere al meglio i suoi compiti di promozione dello sport e delle attività sociali, ha bisogno di confrontarsi con la propria base. Soprattutto dopo una stagione così delicata”, ha detto il Sen. Claudio Barbaro, Presidente di Asi. Si discuterà, nel corso della tre giorni di incontri, anche della programmazione dell'Ente in favore dei propri tesserati e delle iniziative tese a difendere un comparto trascurato dal Governo durante la pandemia.