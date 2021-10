Arturo Gorlini lancia la nuova collezione autunno inverno 2021-2022

21 ottobre 2021 a

Milano, 21 ottobre 2021. Arturo Gorlini, noto brand di scarpe da donna made in Italy, lancia la collezione Fantasy per la stagione autunno-inverno. Le calzature proposte dallo stilista Arturo Gorlini rispecchiano i valori di qualità e attenzione ai dettagli e raccontano di una filiera produttiva all'insegna della italianità, come accaduto nelle collezioni precedenti.

Il Brand di scarpe eleganti da donna

Una produzione di modelli moderni, al passo con i trend di oggi, grintosi e mai troppo eccessivi che vogliono rappresentare le donne Arturo Gorlini: indipendenti, consapevoli, eleganti e determinate. Una collezione dove il tacco e la suola fucsia rappresentano il marchio di fabbrica dello stile di Arturo Gorlini e il comune denominatore di tutte le scarpe.

Il marchio è un esempio di eccellenza del made in Italy, da nord a sud, da Vigevano ai distretti calzaturieri campani: un viaggio nell'Italia del sapere e dell'artigianato gestito ancora come si faceva una volta e tramandato da generazione in generazione.

Fantasy, la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022

Fantasy è il nome della nuova collezione autunno inverno 2021-2022 firmata Arturo Gorlini, nome che deriva dall'approccio che il designer ha voluto mantenere durante la creazione creativa di questa collezione: sono infatti le associazioni di concetto alla base della relazione tra lo sviluppo estetico dei bozzetti dei modelli e dei nomi scelti per le singole scarpe.

Voli di fantasia che diventano molto concreti nella fase di realizzazione e di produzione vera e propria delle scarpe.

10 i modelli - 6 tronchetti, 3 décolleté e 1 stivale alto - che prendono vita da un unico concept per poi andarsi a definire nei propri singoli dettagli.

La produzione di scarpe da donna Arturo Gorlini

L'intero iter produttivo ripercorre la vecchia maniera in cui venivano prodotte le scarpe eleganti da donna in Italia, così come la ricerca rigorosa di materie prime eccellenti e nazionali e la scelta di produrre nei distretti campani, da secoli altissimi esempi dell'arte calzaturiera.

Arturo Gorlini