Calcio: Conference League, Bodo Glimt-Roma 6-1**

Bodo, 21 ott. - (Adnkronos) - Il Bodo Glimt batte con un netto 6-1 la Roma nel match valido per la terza giornata del gruppo C di Conference League disputato all'Aspmyra Stadion di Bodo in Norvegia. Per i padroni di casa tripletta per Botheim (8', 52' e 80') e gol di Berg al 20', Solbakken al 71' e Pellegrino al 78', per i giallorossi rete della bandiera di Perez al 28'. Nella classifica del girone Bodo Glimt passa in testa con 7 punti, uno in più della Roma.