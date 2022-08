20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Bisogna sempre mirare a una crescita che sia sostenibile non solo dal punto di vista ecologico ma anche nell'approvigionamento di materie prime". Così il premier Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.